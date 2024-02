Worbis. Das Team der Stiftung Bären bereitet gerade eine Rettungsaktion eines weiteren Bären vor. Im Worbiser Bärenpark muss dafür einiges umgebaut werden.

Es ist gar nicht so einfach für das Team der Stiftung Bären, wenn eine Rettung eines Petzes ansteht. Denn zunächst muss er erst einmal in einem eigenen Gehege untergebracht werden. „Wir müssen den Neuzugang beobachten und dann entscheiden, mit welchen Artgenossen wir in sozialisieren können“, sagt Sabrina Schröder, Leiterin des Worbiser Bärenparks.