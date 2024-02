Friedland. Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 38 an der Grenze zu Thüringen gesperrt.

Ein Laster hat Diesel verloren und für eine Sperrung der Autobahn 38 in Friedland im Landkreis Göttingen gesorgt. Die Straße sei seit dem frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Deiderode und Friedland in Fahrtrichtung Halle in der Nähe der Grenzen nach Hessen und Thüringen gesperrt, teilte die Polizei mit.

Den ersten Erkenntnissen nach hat ein Laster in einem Baustellenbereich mehrere Warnbarken überfahren und seine Fahrt einfach fortgesetzt. Ein weiterer Lkw fuhr über die Trümmer und riss sich dabei den Dieseltank auf.

Die Reinigungsarbeiten auf der A38 werden nach Angaben der Polizei mehrere Stunden dauern. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Deiderode abgeleitet.

dpa