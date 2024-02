Eichsfeld. GUV-Chef Frederic Stürtzel mahnt mehr Kommunikation im Eichsfeld zwischen Behörden und Akteuren vor Ort an. Für einige hochwassergebeutelte Gemeinden zeichnen sich Fortschritte ab.

Das „Weihnachtshochwasser“ sitzt nicht nur den Einsatzkräften von Feuerwehr und THW noch in den Knochen, sondern auch den Mitarbeitern des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) Leine/Frieda/Rosoppe. Dessen Geschäftsführer Frederic Stürtzel nutzte die Verbandsversammlung am Dienstagabend in der Heiligenstädter Passage 84, um einige klare Worte zu sprechen. „Wir hatten Glück, es war knapp“, sagte er.