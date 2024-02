Heiligenstadt. Warum saubere Hände in der Heiligenstädter Klinik so wichtig sind und was dazu gehört, Edelmetall zu erlangen. Nur zwei Reha-Kliniken in Deutschland haben das geschafft, eine davon im Eichsfeld.

Was sich zunächst etwas lapidar liest, ist alles andere als einfach: Die Kurparkklinik in Heiligenstadt hat als nur eine von zwei Reha-Kliniken in Deutschland das Gold-Zertifikat der Aktion „Saubere Hände“ zuerkannt bekommen. Dahinter steht eine ganze Menge Arbeit.