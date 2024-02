Heiligenstadt. Karsten Pudenz aus Heiligenstadt kämpft für grüne Energie an denkmalgeschütztem Haus. Aber da macht die Eichsfelder Behörde nicht so richtig mit.

Karsten Pudenz ist ratlos. Im Jahr 2014 hatte er in Heiligenstadt ein altes Fachwerkhaus am Heimenstein gekauft, saniert und darin drei Ferienwohnungen eingerichtet. Um Gas zu sparen, möchte er eine Wärmepumpe und für deren Versorgung an einer Wand des Hauses eine Photovoltaik-Anlage mit elf Platten installieren. Das mögliche Maximum erreicht er dabei allerdings nur, wenn er die Platten bis unter das Dach setzt, denn nur so würde die Anlage das meiste Sonnenlicht einfangen können.