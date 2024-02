Eichsfeld. Von Ärzten bis Lehrern: Die Freien Wähler Eichsfeld präsentieren eine breite Kandidatenvielfalt für den Kreistag. Nominierung der Bewerber erfolgte in Heuthen.

Die Freien Wähler Eichsfeld sind eine Gemeinschaft, bei der jeder Willkommen ist, so sagt es der Vorsitzende der Gruppierung, Michael Gaßmann. „Wir sind weder dem Landesverband noch dem Bundesverband angeschlossen. Bei uns kann jeder mitmachen, der etwas in der Kommunalpolitik bewegen möchte. Wir unterstützen jeden, der keiner Partei angehört und sich einbringen möchte“, sagt der Vorsitzende der Wählergemeinschaft, die in diesem Jahr ordentlich Zulauf verzeichnen kann.