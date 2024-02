Eichsfeld. Der Eichsfelder Landrat Werner Henning findet deutliche Worte zum Bergbauvorhaben von Südharz Kali. Er nennt die Gründe für die ablehnende Stellungnahme des Landkreises zum Vorhaben und persönliche Ängste.

Diskutiert und besprochen wird das Bergbauvorhaben derzeit nicht nur in Breitenworbis und Bernterode. Letztere Gemeinde ist von der Südharz Kali GmbH als favorisierter Standort für die Wiederbelebung des Kalisalzabbaus auserkoren. Seit der Vorstellung des Vorhabens am 30. Januar in einer Einwohnerversammlung kochen die Emotionen hoch. In Bernterode hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen das Vorhaben mobil macht. Die Mitglieder der Initiative richten sich aber nicht nur gegen das Vorhaben in Bernterode, sondern lehnen die Belebung des Kalibergbaus im Landkreis Eichsfeld gänzlich ab, erklärt ein Sprecher der Initiative.