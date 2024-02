Leinefelde-Worbis. CDU-Stadtverband von Leinefelde stellt Wahlprogramm für die Gesamtstadt vor. Erarbeitung dauerte mehrere Monate.

Der CDU-Stadtverband Leinefelde, dem auch Birkungen, Beuren und Breitenholz angehören, startete am Sonntag in den Wahlkampf. Zu einem kleinen Empfang wurde dazu in den Sitzungsaal des Rathauses Wasserturm in Leinefelde geladen. Falko Seifert, Ortsteilbürgermeister von Hundeshagen, Thomas Rehbein, Ortsteilbürgermeister von Worbis, und der Leinefelder Stadtverbandsvorsitzende Patrick Westphalen stellten kurz und knapp das Wahlprogramm für die Stadt Leinefelde-Worbis vor.