Nordthüringen. Jeder fünfte kontrollierte Fahrer ist nicht angeschnallt. Und es gibt noch viele Verstöße mer.

Großflächige und engmaschige Verkehrskontrollen gab es vergangene Woche in den Nordthüringer Landkreisen. Das teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Montagnachmittag mit. Im Rahmen dieser Überprüfungen von Kraftfahrzeugen und Fahrern seien viele Verstöße gegen geltende Bestimmungen festgestellt worden.

Besonders viele Gurtmuffel gerieten in den Fokus der Polizeibeamten. So sei bei den kontrollierten Fahrzeugen etwa jeder fünfte Fahrer nicht angegurtet gewesen. Dieser Verstoß wird mit einem Verwarngeld in Höhe von 30 Euro geahndet. Sofern Kinder nicht ausreichend angeschnallt seien, erwarte den Verantwortlichen ein Bußgeld von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Aber den Beamten entgingen bei den vielen Kontrollen auch andere Verstöße nicht. Neben der Feststellung von Fahrzeugführern, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, gab es auch mehrere Fahrer, die keine Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Weitere Verstöße waren die Handynutzung während der Fahrt, mangelnde Ladungssicherung oder nicht vorhandene Pflichtversicherungen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red