Eichsfeld. Eine Autofahrerin aus dem Eichsfeld hat einen Wildunfall. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Nach Information des Polizeipräsidiums Nordhessen befuhr eine 41-Jährige aus Kella am Mittwoch um 5.25 Uhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Bischhausen. Kurz vor der Tankstelle lief ein Reh über die Fahrbahn und wurde dabei von dem Pkw erfasst. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden von 300 Euro. Der vierbeinige Unfallverursacher flüchtete.

red