Uder. Diebe bestehlen eine Gärtnerei in Uder. Die Polizei ist nun auf der Suche nach ihnen.

In eine Gärtnerei in der Straße der Einheit in Uder drangen Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein. Sie entwendeten einen dreistelligen Geldbetrag. Nun ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon: 03606/6510 zu melden.

red