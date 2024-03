Im vorigen Jahr beteiligten sich auch die Mitglieder der Abteilung Wandern des 1. SC 1911 am großen Festumzug „1050 Jahre Heiligenstadt“, hier in der Göttinger Straße. Im Bild vorn am „Verpflegungswagen“ sind Manuela Gutbier und Manfred Weinrich. © Archiv | Michael Apel