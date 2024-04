Heiligenstadt. Ein Wahlpodium mit den Kandidaten findet in Heiligenstadt statt. Unternehmen können Fragen einreichen.

Mit großen Schritten geht es auf die Kommunalwahl am 26. Mai zu. Aus diesem Grund lädt die Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) unter anderem mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft, der Kreishandwerkerschaft Nordthüringen, dem Nordthüringer Unternehmerverband und dem Wirtschaftsforum Eichsfeld zu einem Wahlpodium zur Landratswahl ein. Aktuell gibt es im Landkreis eine Frau und fünf Männer, die sich um das Amt des Landrates bewerben wollen.

Das Podium mit den Kandidaten findet am Dienstag, 16. April, ab 17 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt statt. Einlass ist um 16.30 Uhr. Moderiert wird es von Eric Marr, der unter anderem als Reporter und Korrespondent für das ZDF in Peking arbeitete.

Nach einer kurzen Vorstellung beantworten die Kandidaten Fragen aus den Themen Infrastruktur, Fachkräfte, Bürokratie, Tourismus und Wirtschaft.

Die Unternehmen haben laut IHK die Möglichkeit, ihre Fragen bis 7. April, 17 Uhr, mit ihrer Anmeldung einzureichen. Eine Auswahl aller eingehenden Fragen wird dann beim Podium gestellt.

Interessierte können sich per E-Mail an rb-nord@erfurt.ihk.de oder Tel. 03631/ 90820 melden und erhalten dann per Mail den Link zur Anmeldung.

