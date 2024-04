Dingelstädt. Wie es zu einem ungewöhnlichen Unfall kam, muss die Polizei im Eichsfeld noch herausfinden. Ein 15-Jähriger muss ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall mit Folgen hat sich in der Dingelstädter Bahnhofstraße ereignet. Der Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr dort hinter einem BMW her. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Mopedfahrer mit dem Vorausfahrenden, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der 15-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht, erklären die Polizeibeamten im Eichsfeld. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.