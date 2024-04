Heiligenstadt. Die Eichsfelder Polizei kontrolliert in Heiligenstadt einen E-Scooter-Fahrer. Das geht für den Mann nicht gut aus.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld unterzogen am Donnerstag gegen 21 Uhr einen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt. „Hier konnte eine Alkoholisierung sowie der Einfluss berauschender Mittel bei dem 35-Jährigen festgestellt werden“, so das Fazit. Doch damit nicht genug: Das Elektrokleinstfahrzeug war zudem nicht versichert. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Mann wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.