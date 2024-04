Dingelstädt. Die Eichsfelder Polizei zieht nach Verkehrskontrolle im Eichsfeld durchwachsene Bilanz. Eine Frau lässt die Beamten den Kopf schütteln.

Die Beamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen führen regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen in Nordthüringen durch. So positionierten sie sich am Freitag auf der Bundesstraße 247, nahe der Ortslage Dingelstädt im Eichsfeld. „Im Messzeitraum passierten mehr als 350 Fahrzeuge die Messstelle“, zeigt ein Blick in die Statistik.

Der Blitzer löste hierbei „nur“ bei etwa jedem 40. Fahrzeug aus, wie es die Beamten nennen. Zwei der ertappten Temposünder müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Negativer Spitzenreiter war die Fahrerin eines BMW, die mit 201 Kilometern pro Stunde gemessen wurde. Erlaubt waren an der Stelle 100. „Eine Woche nach dem Blitzermarathon zeigt sich, dass viele Fahrzeugführer sensibilisiert sind – alle jedoch nicht“, so das Fazit der Polizisten.