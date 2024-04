Eichsfeld. Mit ihrer Band kommt Christina Rommel nach Leinefelde. Sie wird bei der Jugendweihefeier erwartet.

34 Jugendliche aus dem Landkreis Eichsfeld gehen in diesem Jahr zur Jugendweihe. Die Feier findet am Sonnabend, dem 11. Mai, um 13 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Leinefelder Obereichsfeldhalle. Als Festredner wird an diesem Tag der Heiligenstädter Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) sprechen. Außerdem gibt es für die jungen Leute eine besondere musikalische Überraschung, denn Christina Rommel und Band haben sich angesagt, teilt der Verein Jugendweihe Erfurt mit.

Die Jugendlichen haben sich bereits vor der Feier bei verschiedenen Workshopangeboten, Projekten, Tagesfahrten oder der Jugendreise nach Spanien getroffen und kennengelernt. Zusammen erlebten sie eine interessante Zeit. Doch das ist noch nicht alles. Im Anschluss an die Veranstaltung „Tischkultur für Ladies & Gentlemen“ im Vital Bistro Leineaue, welche im April stattfand, haben sie ihre Wünsche für die Jugendweihefeier geäußert und dann auch gemeinsam die Vorbereitungen getroffen, heißt es in der Mitteilung.

Und damit sich alle noch lange an den großen Tag erinnern, werden an diesem auch Fotos gemacht.

red