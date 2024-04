Eichsfeld. Zu Maifeuern, Tanz und Live-Musik sind die Eichsfelder willkommen. Und auch am Feiertag gibt es einiges zu erleben.

Der Kirmesverein Uder lädt am Dienstag ab 17.30 Uhr zum Maifeuer ein. Dieses gibt es am Höhbergweg (Ecke Blumenstraße). Neben musikalischer Begleitung wird auch für das leibliche Woh gesorgt.

Das Aufstellen des Maibaums und einen Tanz in den Mai gibt es am Dienstag in Leinefelde am und im Saal des „Eichsfelder Hofs“. Los geht es um 18 Uhr mit dem Marsch durch die Bahnhofstraße zum Saal, dann wird der Baum aufgestellt. Danach spielt „Einfach2“. Der Eintritt ist frei. Organisator ist der Feuerwehrverein der Stadt Leinefelde.

Der Sportverein Germania Effelder pflegt auch die Tradition des Maifeuers. Am Dienstag ab 18 Uhr brennt es auf dem Sportplatz unterhalb des Spielfeldes. Für Speis‘ und Trank ist laut Veranstalter gesorgt.

Der Feuerwehrverein Großbartloff richtet am Walpurgisabend eine Maifeier beim Gerätehaus aus. Zudem gibt es ein Maifeuer und für die Jüngsten Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Essen und Trinken fehlen auch nicht. Los geht es um 17 Uhr.

Der Feuerwehrverein Dingelstädt lässt am Dienstag ebenfalls die Flammen lodern, und zwar ab 18 Uhr im Riethpark.

Auf Gäste freut sich der Feuerwehrverein Böseckendorf zum Maifeuer. Der Startschuss fällt am Dienstag um 18 Uhr an den Böseckendörfer Teichen.

Auch der BCC, der Battersche Carneval Club 1952, ist in Feierlaune. Er lädt zum Mitfeiern an der Turnhalle in Breitenworbis direkt neben der Schule an der Halle-Kasseler-Straße zum Maisprung ein. Los geht es um 18 Uhr. Es gibt Live-Musik von Sero Solo, Gegrilltes, Getränke und noch mehr, darunter Feuerstellen zum Aufwärmen und um den Abend zu genießen. Ein Maifeuer wird entzündet und ein Maibaum gesetzt.

Die Feuerwehr Worbis entzündet ihr Maifeuer am Dienstag um 19 Uhr hinter dem Heizhaus in Richtung Kirchworbis. „Wir freuen uns auf alle Gäste und für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt“, so die Veranstalter.

Auch in Beuren soll am Dienstag gefeiert werden. Da darf das Maifeuer nicht fehlen. Entzündet wird es am Mühlberg (hinter dem Sportplatz). Gestartet wird laut dem Veranstalter, der Feuerwehr, um 19 Uhr mit einer Kinderdisco. Ab 20 Uhr legt DJ Michael für das ältere Publikum auf.

In Mengelrode soll am Dienstag das Feuer ab 20 Uhr auf dem Hungerberg lodern. Zum Feiern laden die Feuerwehr und der Kirmesverein ein, die sich auf viele Gäste freuen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Kirchgandern wird am Dienstag zum Tanz in den Mai eingeladen. Die Veranstaltung findet am Dorfgemeinschaftshaus ab 20 Uhr mit der Band EIC3 statt. Für Speis und Trank sei gesorgt, so der VfR Kirchgandern.

Für ordentlich Stimmung will derweil beim Maisprung TM6 in der Herrnmühle in Heiligenstadt am Dienstag sorgen. Um 19 Uhr geht es richtig los, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Der Eintritt: zehn Euro.

Und auch am 1. Mai soll im Eichsfeld keine Langeweile aufkommen:

Zur Frühjahrswanderung lädt der Heimat-und Wanderverein Gobert Volkerode am Mittwoch ein. Start: 9.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Plutschweg 1. Dort stehen Parkplätze zur Verfügung. Die geführte Tour über acht und zwölf Kilometer führt über das Gobertplateau zu vielen schönen Aussichtspunkten. An der ehemaligen Antennenstation ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Wallfahrtssaison auf dem Höherberg bei Wollbrandshausen wird am Mittwoch um 10 Uhr mit einem Festamt mit Marienlob eröffnet.

Die Showtanz- und Carnevalgesellschaft Uder lädt am Mittwoch ab 10.30 Uhr zur Blockhütte im Wessen unter dem Motto „Geh mal wieder wandern“ ein. Los geht es mit einer Andacht um 10.30 Uhr an der Blockhütte. Es gibt Shuttlebusse für alle, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Rund 20 Aussteller aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis laden zur Hochzeitsmesse am Mittwoch von 11 bis 17 Uhr ins Kloster Anrode ein. Eintritt frei. Freuen dürfen sich die Gäste unter anderem auf Brautmodenpräsentationen, eine Hochzeitstortenverkostung und Showtänze. Willkommen sind neben Heiratswilligen auch alle anderen Interessierten, die vielleicht ein Ehejubiläum oder ein anderes Fest feiern wollen.

„Der Grill ist an“, heißt es am Mittwoch auf dem Gutshof Vogt in Großtöpfer. Dann gibt es allerdings nicht nur etwas zu Essen, sondern auch Musik, Start: 11 Uhr.

Der Kreisverband Die Linke Eichsfeld lädt am Mittwoch nach Leinefelde zur Maifeier von 14 bis 17 Uhr auf den Zentralen Platz ein. Das Motto: „Holen wir uns den Reichtum zurück: Mehr Lohn und mehr Zeit zum Leben“. Die Veranstaltung bietet zudem Gelegenheit zum Austausch und zur Diskussion. Ab 15 Uhr können die Gäste bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst dem Musiker Ronald Gäßlein lauschen. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. Zudem stehen drei Kreistagskandidaten für Gespräche bereit.

Die CDU Heiligenstadt veranstaltet am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr ein Bürgerfest auf dem Marktplatz. Es gibt eine Hüpfburg, Kinderschminken, Blasmusik, Gegrilltes und Getränke. Zudem stellen sich der Bürgermeisterkandidat und die Stadtratskandidaten vor.