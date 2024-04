Eichsfeld. Anwohnerin hört lauten Knall in der Straße „Auf der Klappe“ in Duderstadt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zum Unfallhergang.

In der Straße „Auf der Klappe“ in Duderstadt beschädigte ein Unbekannter mit seinem Pkw am Freitag, 26. April, in der Zeit von 12.10 bis 12.20 Uhr beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten VW Touran und flüchtete anschließend, heißt es im Polizeibericht am Montag. Der VW war, in Höhe der Hausnummer 16, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Eine aufmerksame Anwohnerin hörte den Knall, welcher von der Straße kam, und schaute nach, teilt die Polizei mit. Zu dem Zeitpunkt soll eine Kolonne mit mehreren Autos durch die Straße gefahren sein. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen größeren Pkw gehandelt haben, der das geparkte Fahrzeug beschädigte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugenhinweise an die Polizei in Duderstadt unter Telefon: 05527/84610.

