Eichsfeld. Wenn im Eichsfeld dem Unkraut zu Leibe gerückt wird, kann auch einmal etwas schiefgehen. Polizei und Feuerwehr haben aus aktuellem Anlass einige Tipps:

Dass „alle Jahre wieder“ Bürger im Rahmen der Grünpflege ihrer Grundstücke Wildwuchs mit einem Gasbrenner entfernen, weiß auch die Polizei. Aber: „Allzu oft lassen sie hierbei jedoch nicht ausreichend Vorsicht walten.“ Ab und an werden dabei Dinge in Brand gesetzt, die eigentlich nicht vernichtet werden sollten.

So einen Fall gab es Donnerstagmittag in der Landgemeinde Am Ohmberg im Eichsfeld. Bei der Unkrautbekämpfung fing weitere Vegetation Feuer und brannte nieder – in diesem Fall eine Hecke.

Polizei und Feuerwehr raten, bei dem Entfernen von Unkraut mittels Gasbrenner ausreichend Abstand zu vertrockneter oder leicht entfachbaren Grünpflanzen einzuhalten. „Im besten Fall stehen ausreichend Löschwasser, fließend Wasser oder Feuerlöscher bereit“, raten die Rettungskräfte und Ordnungshüter.