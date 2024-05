Eichsfeld. Eine Haltestellenverlegung, eine Konzertreihe, eine Wallfahrt und mehr: Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Haltestellen werden verlegt

Für die Installation zweier Fußgänger-Ampeln wird in Geisleden ab Montag, 6. Mai, die Hauptstraße voll gesperrt. Damit einher geht eine Verlegung der Bushaltestelle „Zur Linde“. Alle Fahrten der Buslinien 3 und 6 werden zu den Haltestellen „Obere Klingelstraße“ und „Untere Klingelstraße“ verlegt, teilt EW-Bus mit. Einzige Ausnahme bildet die morgendliche Fahrt 04 der Buslinie 3 (7.25 Uhr ab Geisleden), die für die Fahrschüler zur Grundschule Bodenrode auch weiterhin die Haltestelle „Zur Linde“ bedient. Weitere Informationen zu den Fahrplänen über die App „EW Bus“ oder unter der Telefonnummer 03605/515253.

Wieder Kurkonzerte in Heiligenstadt

Musikfreunde kommen in Heiligenstadt wieder auf ihre Kosten. Vom 5. Mai bis 29. September sind sonntags von 15 bis 17 Uhr im Kurpark wieder Kurkonzerte zu erleben. „Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Musikern aus verschiedenen Stilrichtungen wie Schlager, Blasmusik und Jazz freuen“, so Rüdiger Eckart, Chef der Tourist-Information. Da der Musikpavillon voraussichtlich im Mai und Juni saniert wird, finden die Konzerte in dieser Zeit im Lesehäuschen statt. Den Auftakt bildet dort am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr das Konzert der Eichsfeldmusikanten.

Bittwallfahrt und Floriansmesse am Hülfensberg

Die Franziskanerbrüder vom Hülfensberg laden am Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr zur Bittwallfahrt und Floriansmesse ein. Festprediger an diesem Tag ist Markus Fuhrmann. Musikalisch umrahmt wird die Wallfahrt von den Friedataler Musikanten und dem Gesangverein Cäcilia Diedorf. Um 8 Uhr beginnt ein Kreuzweg an der ersten Station in Geismar, Beichtgelegenheit gibt es ab 9 Uhr.

Besonderheiten der Warmschlachtung

Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld hat am Freitag, 10. Mai, in ihren Räumen in der Kunertstraße 7-11 in Leinefelde den Chemieprofessor Eberhard Ehlers zu Gast. Er referiert zum einen über die Besonderheiten der Warmschlachtung, die nur im Eichsfeld und in Nordhessen ohne besondere Genehmigung durchgeführt werden darf. Ein weiterer Themenschwerpunkt sind die Vor- und Nachteile von Kunststoffen. Anmeldung unter 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

Netzwerktag der Industrie- und Handelskammer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt veranstaltet am Dienstag, 14. Mai, von 9 bis 13 Uhr im BIC Sondershausen (Waldstraße 2) einen Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen. Ansprechpartner der IHK Erfurt, der Handwerkskammer Erfurt, der Thüringer Aufbaubank, der Bürgschaftsbank, der Agentur für Arbeit sowie von ThEx-Enterprise stehen Existenzgründern und bestehenden Unternehmen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Alle Beratungen sind kostenfrei. Eine Terminvereinbarung bis zum 8. Mai unter der Nummer 03631/90820 ist erforderlich.

