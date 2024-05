Eichsfeld. Von der Männerwallfahrt über Party mit DJ Iftsche bis hin zum Feiern im Western Saloon: Die Veranstaltungen im Eichsfeld an Himmelfahrt.

Wer an Christi Himmelfahrt noch nichts vorhat und einen Ausflug machen, pilgern, etwas Neues kennenlernen, feiern oder einen schönen Tag mit der ganzen Familie verbringen möchte, dem hat das Eichsfeld einiges zu bieten. Hier kommen die schönsten Ausflugs- und Veranstaltungstipps.

Wachstedt: 68. Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis

Unter dem Leitwort „Selig, die Frieden stiften!“ lädt das Bistum Erfurt zur 68. Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis ein. Bischof Ulrich Neymeyr feiert um 9.30 Uhr mit den Wallfahrern den Wallfahrtsgottesdienst. Die liturgischen Dienste übernehmen Männer aus Hüpstedt, die in diesem Jahr das 900-jährige Jubiläum ihres Ortes feiern. Musikalisch gestalten der Chor „Il Coro“, die Bläsergruppe „Alte-Burg-Musikanten“ aus Kleinbartloff, die „Saxbrüder Etzelsbach“ und Organist Werner Weber den Wallfahrtstag. Mit der Feierstunde um 11.30 Uhr endet die Wallfahrt. Die Pfarrei Küllstedt bietet einen Pilgerweg zum Klüschen Hagis an. Start ist um 7.15 Uhr an der Antoniuskapelle in Küllstedt. Weitere Informationen, auch zu den Anreisemöglichkeiten, gibt es unter www.bistum-erfurt.de/maennerwallfahrt.

Lutter: Pilgern zum Klüschen Hagis

Auch die Sportgemeinschaft Lutter wandert traditionell zum Klüschen Hagis. Eingeladen sind alle Männer, Jugendlichen, Väter mit ihren Kindern sowie alle Pilger aus der näheren Umgebung. Die Männerwallfahrt „Christi Himmelfahrt“ startet um 5.55 Uhr am Kriegerdenkmal direkt vor der Kirche in Lutter. „Durch gemeinsames Singen und Beten wollen wir Gott unsere Sorgen und Nöte vortragen“, so die Organisatoren.

Kallmerode: Familientag auf Gut Beinrode

Einen Tag für Freunde und Familie veranstaltet das Gut Beinrode in Kallmerode. Ab 10 Uhr gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Spezialitäten vom Grill, Fassbier und kühlen Getränken. Die Jüngsten freuen sich auf eine Hüpfburg und Floßfahrten.

Wachstedt: Feiern mit „Der Iftsche“

„Party & Stimmung der X-Klasse“ mit DJ und Moderator „Der Iftsche“ gibt es in Wachstedt. Ab 11 Uhr startet auf dem Sportplatz die Männertagsparty. Zur Musik für Jung und Alt gibt es kühle Getränke und warme Speisen im Zelt oder unter freiem Himmel.

Bickenriede: Blasmusik im Kloster Anrode

Einen Vatertag mit Blasmusik gibt es im Kloster Anrode. Ab 13 Uhr spielen die Bickenrieder Blasmusikanten und das Jugendblasorchester Bickenriede. Bereits ab 11 Uhr steht das Kloster für einen Mittagstisch mit „Köstlichem vom Grill“ und kühlen Getränken offen. Cocktails sowie Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab.

Volkerode: Vatertag auf der Gobert

Zum Vatertag auf der Gobert lädt der Heimat- und Wanderverein Volkerode „Gobert“ ein. Für Speisen und Getränke ist ab 10 Uhr an der ehemaligen Antennenstation gesorgt.

Rüdigershagen: Feiern über dem Eichsfelder Kessel

„Futtern wie bei Muttern“, das kann Groß und Klein ab 10 Uhr auf dem Vogelberg zu Rüdigershagen. „Neben dem traumhaften Ausblick bieten wir eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten an, darunter Deftiges vom Grill und unsere legendäre Erbsensuppe“, heißt es vom Rüdigershagener Schützenverein, der zu der Feier direkt am unteren Dünwanderweg einlädt. Kinder freuen sich auf viel Platz zum Toben und Spielen auf dem autofreien Gelände. Es ist der Auftakt zum 125-jähriges Vereinsjubiläum, dessen Feierlichkeiten vom 11. Juli bis zum 16. Juli stattfinden.

Kaltohmfeld: Party im Eichsfeld Saloon

Im Eichsfeld Saloon in Kaltohmfeld startet ab 10 Uhr die Männertagsparty mit Musik, Bierwagen und Speisen vom Grill.

Schönhagen: Himmelfahrt an der Kapelle

„Ohne dich ist’s nur halb so schön“, finden die Schönhagener und laden zum Beisammensein an die Kapelle nach Schönhagen ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einer heiligen Messe. Anschließend freuen sich die Gäste zur Musik von den Iberg Musikanten auf Leckeres vom Grill, Kuchen und Schönhagener Käse. Bier, Wein und alkoholfreie Getränke runden das Angebot ab.

Großtöpfer: Vatertag im Gutshof

Den Vatertag mit Freunden oder der Familie genießen, dazu lädt der Gutshof Vogt nach Großtöpfer ein. Ab 11 Uhr gibt es Musik, Grillspezialitäten und frisch gezapftes Bier.

Bernterode: Vatertagsfeier an der Schutzhütte

In Bernterode kommen die Wanderer auf ihre Kosten: Ab 9 Uhr startet an der Schutzhütte Bernterode direkt am Eichsfelder Wanderweg zwischen Gerterode und Bernterode die Vatertagsfeier. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit Speisen und Getränken gesorgt, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Westhausen: Feiern wie im Wilden Westen

Wer den Vatertag in „authentischer Western-Atmosphäre“ verbringen möchte, der besucht die Paradies Ranch Seeboth in Westhausen. Um 10 Uhr öffnet der Saloon mit „rustikalem Charme“ und verspricht ein „gemütliches Countryfeeling“ bei Drinks und Speisen vom Grill.

Rohrberg: Musikscheune mit Auftragsgriller

Wenn um 11 Uhr die Musikscheune in Rohrberg ihre Tore öffnet, dann sollten die Gäste Hunger mitbringen. Zur Musik des Bömisch-Märischen-Blechgewitters von 11.30 bis 16.30 Uhr kümmert sich Gerry Ludolf als „Auftragsgriller mit der Lizenz zum Grillen“ um das leibliche Wohl der Besucher.

Jützenbach: Vatertagswanderung und Essen aus der Gulaschkanone

Zu einer Vatertagswanderung lädt Jützenbach im Rahmen seiner 900-Jahrfeier ein. Im Anschluss an das Hochamt, das um 8.30 Uhr beginnt, startet die geführte Wanderung um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Richtung Schutzhütte „Brockenblick“. Dort teilen sich die Wanderer. Eine Gruppe läuft zum Grünen Band, die andere in Richtung Kloster Gerode und zurück. Um 13 Uhr eröffnet die Kapelle Kaltenhäuser aus Gernrode die Vatertagsfeier im Dorfgemeinschaftshaus mit Blasmusik. Essen gibt es aus der Gulaschkanone.

Bornhagen: Männertag auf Burg Hanstein

Mit einem Festgottesdienst in der Marienkirche in Rimbach um 9.30 Uhr feiert Bornhagen an Himmelfahrt Kirmesauftakt. Danach geht es ab 11 Uhr zum Männertag auf die Burg Hanstein. Für die musikalische Umrahmung sorgen „Die Eichenberger“ mit Blasmusik. Der Eintritt ist frei.

Schachtebich: Gemütliche Rast für Einkehrer

Zu einer gemütlichen Rast zu Christi Himmelfahrt lädt der Heimatverein Kleine Eiche ein. Ab 10 Uhr freut sich der Verein in Schachtebich an der Kleinen Eiche in der Dorfstraße auf Einkehrer.

Kirchohmfeld: Familientag im Teichtal

Im „Herzen von Kirchohmfeld“, dem Teichtal, gibt es wieder einen Familientag. Gestaltet vom Kirchohmfelder Karnevals- und Trachtenverein erwartet Groß und Klein im Anschluss an eine Wanderung ab 10 Uhr eine Stärkung mit kühlen Getränken und Grillspezialitäten sowie Kaffee und Waffeln. Für die Kleinsten steht eine Hüpfburg bereit.