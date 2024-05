Eschwege. Eine Pkw-Fahrerin aus dem Eichsfeld ist in einer hessischen Stadt unterwegs. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hat teure Folgen.

Wie die Polizei Eschwege mitteilt, war am Dienstag um 18.20 Uhr eine 59-jährige Frau aus Kella mit ihrem Fahrzeug in der Niederhoner Straße in Eschwege unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 52-jährige Autofahrerin aus Treffurt zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Der Sachschaden beläuft sich nach Auskunft der Beamten auf etwa 2300 Euro.

red