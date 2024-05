Göttingen. Die Sondierung der Blindgängerverdachtspunkte auf dem Göttinger Schützenplatz gehen weiter. Es kommt zu Verkehrsänderungen in dem Bereich.

Die Kampfmittelsondierungen auf dem Schützenplatz werden in dieser Woche fortgesetzt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Göttinger Rathaus. Dafür wurde die Straße Schützenplatz zunächst am Montag, 13. Mai, gesperrt.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) und die Fachfirma Kampfmittelräumung Nord GmbH werden in dieser Woche drei weitere Blindgängerverdachtspunkte auf dem Schützenplatz und dem angrenzenden Gelände vor dem Basketballzentrum sondieren, heißt es weiter.

Am Montag wurde wegen der Sperrung der Straße Schützenplatz sowohl der Autoverkehr als auch der Fußgängerverkehr über den Schützenanger und die Hildebrandstraße umgeleitet. Falls sich bei den Sondierungen der Verdacht auf einen Blindgänger an diesem Punkt erhärten sollte, wird die Straße Schützenplatz auch weiterhin gesperrt werden, so ein Sprecher des Göttinger Rathauses. Es würden in der Folge Übersee-Container auf den Blindgängerverdachtspunkt gestellt werden. Die Umleitung werde dann natürlich ausgeschildert.

Betriebe, Sparkassen-Arena und Basketballzentrum erreichbar

Für die Nacht vom 14. auf den 15. Mai seien Tiefensondierungen zwischen dem Basketballzentrum und der Sparkassen-Arena anberaumt. Dabei kann es zu Lärmbelästigungen kommen, die Stadt bittet Anlieger um Verständnis. Sofern die Messergebnisse den Verdacht auf Blindgänger erhärten sollten, würden auch hier die Verdachtspunkte mit Übersee-Containern abgesichert werden. Die nötigen Vorkehrungen für einen solchen Fall habe die Stadt Göttingen vorsorglich getroffen.

Die Sparkassen-Arena, das Basketballzentrum und anliegende Betriebe bleiben während der Maßnahmen geöffnet, heißt es aus dem Rathaus. Abhängig von den Ergebnissen werde über das weitere Vorgehen auf dem Schützenplatz entschieden.

red