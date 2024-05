Eichsfeld. Eine Infotafel, eine Sonderausstellung und eine Entwarnung: Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und seinen Nachbarregionen in aller Kürze.

Neue Infotafel auf dem Höherberg

Pünktlich zum Wallfahrtsbeginn wurde die neue zwei Meter hohe und einen Meter breite Informations-Stele auf dem Höherberg bei Wollbrandshausen aufgestellt. Sie verrät Wallfahrern, Besuchern und Einheimischen Wissenswertes zur Geschichte des Wallfahrtsortes Höherberg und der Wallfahrtskapelle zu den Vierzehn Nothelfern.

Die Tafel gibt Informationen zur allgemeinen Verortung innerhalb des gesamten Eichsfeldes, zu den landschaftlichen Gegebenheiten und zum Gebiet der Goldenen Mark. Zudem stellt sie die Geschichte des historischen Wallfahrtsortes und seiner Besonderheiten vor.

Über 700 Jahre gehörte das Eichsfeld zum Kurfürstentum Mainz und wurde konfessionell entsprechend geprägt. Außerdem, so HVE-Vorsitzender Gerold Wucherpfennig, bietet der Höherberg einen Rundumblick über die Goldene Mark. „Sie wird im Westen durch den Göttinger und Nörtener Wald, im Norden durch den Rotenberg und den Harz, im Osten durch das Ohmgebirge und im Süden durch den Roten Berg bei Berlingerode, die Gleichen und den Hengstberg gerahmt.“

Präsentiert wurde die Tafel von Gerold Wucherpfennig, Pfarrer Matthias Kaminski, Mitinitiator Alois Grobecker und die Vertreter der Kirchorte der Pfarrgemeinde St. Laurentius, Bernd Neugebauer (Gieboldehausen), Klaus Hawner (Bodensee) und Elisabeth Brodmann (Wollbrandshausen).

Im Eichsfeld befinden sich bereits mehrere Infosäulen. Sie weisen auf die Sehenswürdigkeiten des Eichsfeldes hin und die Besucherlenkung.

Föderalismus im Fokus

Das Bildungshaus Marcel Callo in Heiligenstadt beschäftigt sich vom 7. bis 9. Juni mit den Vor- und Nachteilen des deutschen Föderalismus. Im Zentrum steht die Frage, ob es angesichts aktueller und langanhaltender Probleme eine Reform in Deutschland braucht. Der Kurs wird geleitet vom Bildungsreferenten und Politikwissenschaftler Felix Freund. Die Teilnahmegebühren betragen 70 Euro zuzüglich 12 Euro pro Nacht EZ-Zuschlag. Anmeldung und weitere Informationen sind unter der Nummer 03606/667409 oder kurse@mch-heiligenstadt.de erhältlich. Der Kurs wird vom Freistaat Thüringen gefördert. Der gesetzlich garantierte Bildungsurlaub kann in Anspruch genommen werden.

Sonderausstellung am Museumstag

Am Internationalen Museumstag lädt das Grenzlandmuseum Teistungen am Sonntag, 19. Mai, zu einem kostenfreien Besuch seiner Ausstellungen sowie zum Kennenlernen neuer Angebote auf dem Grenzlandweg ein. Ein Teil des Besucherleitsystems am sechs Kilometer langen Grenzlandweg im Außenbereich des Museums wurde zu Beginn des Jahres neugestaltet und mit neuem Bildmaterial aus dem Museumsarchiv sowie Multimedia-QR-Codes versehen. Die neuen Tafeln werden bei einer besonderen Außenführung um 11 Uhr vorgestellt. Eine zweite Sonderführung nimmt Gäste um 14 Uhr mit auf den alten Bahndamm zwischen Teistungen und Gerblingerode und zum Standort eines alten Kruzifixes, das durch die DDR-Grenzanlagen nicht zugänglich war und dessen Geschichte mit einer neuen Info-Tafel erzählt werden wird. Der Treffpunkt für die Rundgänge um 11 Uhr und um 14 Uhr ist jeweils vor dem Museum. Alle Informationen auch unter www.grenzlandmuseum.de/veranstaltungen.

Erste Ergebnisse der jüngsten Sondierungen

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) und die Fachfirma Kampfmittelräumung Nord GmbH haben einen weiteren Blindgängerverdachtspunkt am Schützenplatz Göttingen sondiert. Laut den Messungen wurden keine für Blindgänger typische Anomalien ermittelt, aber es gebe Hinweise auf Materialien, die normalerweise nicht im Erdreich vorkommen, heißt es seitens der Stadt Göttingen. Die Materialien sollen zu einem späteren Zeitpunkt geborgen werden. In der laufenden Woche werden noch zwei weitere Blindgängerverdachtspunkte auf dem Schützenplatz und dem angrenzenden Gelände vor dem Basketballzentrum sondiert.

