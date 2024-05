Bei der Wahl der Ortschaftsbürgermeister im Eichsfeld gab es Gewinner und Verlierer. Das sind die Ergebnisse:

Ortschaftsbürgermeisterwahl der Einheitsgemeinde Niederorschel

In der Einheitsgemeinde Niederorschel stand die Ortschaftsbürgermeisterwahl an. In Niederorschel verliert Amtsinhaber Ingo Michalewski (CDU) mit 45,1 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen gegen Edda Baldßun von der Bürgerinitiative Niederorschel, die es auf 54,9 Prozent brachte. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,9 Prozent. In Gerterode konnte Jana Grüling (Vereinsgemeinschaft) 94 Prozent auf sich vereinen bei einer Beteiligung von 76,5 Prozent. Anita Rabe (CDU/Alianz der Vereine) konnte in Deuna 97,1 Prozent der Stimmen holen. Wahlbeteiligung: 71 Prozent. In Hausen brachte es Gabriel Glorius (Freie Liste) auf 53,6 Prozent, David Meitzner (IGH-Interessengemeinschaft Hausen) holte 46,4 Prozent. Gewählt hatten 82,9 Prozent der Wahlberechtigten. In Kleinbartloff gewann Guido Gille (CDU) die Wahl mit 90,6 Prozent. Wahlbeteiligung: 71,8 Prozent. In Rüdigershagen entfielen bei einer Wahlbeteiligung von 78,8 Prozent 61,8 Prozent auf Stefan Lauterbach (Bürgerinitiative Niederorschel), Michael Kohl (CDU) holte 38,2 Prozent. Ein eindeutiges Votum gab es in Vollenborn, wo wieder ein Ortschaftsbürgermeister gewählt werden konnte. Klaus Glasebach (Wählergemeinschaft Vollenborn) brachte es auf stattliche 98,1 Prozent. Wahlbeteiligung: 84,2 Prozent.

Ortsteilbürgermeisterwahl in der Stadt Heiligenstadt

In Bernterode konnte bei der Ortsteilbürgermeisterwahl Marko Reinhardt (pl) 67,9 Prozent der gültigen Stimmen auf sich am Wahlsonntag vereinen. 77 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Wahl. In Bischhagen holte Marco Nolte (pl) 72 Prozent. Wahlbeteiligung: 72,1 Prozent. Auf ein stattliches Ergebnis brachte es in Flinsberg Mario Thraen (pl) mit 98,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung: 83,8 Prozent. In Glasehausen sprachen die Wähler Christina Janik (pl) mit 81,3 Prozent das Vertrauen aus. Die Beteiligung: 85,7 Prozent.

Daniela Werner (pl) holte in Günterode 95,3 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 64,1 Prozent. In Kalteneber gibt es laut Kreiswahlleiter Thomas Döring eine Stichwahl. Franz König (pl) erhielt 28,3 Prozent der Stimmen, Markus Kellner (pl) 26,9 Prozent. Auf weitere Personen entfielen 44,8 Prozent. Wahlbeteiligung: 85,2 Prozent.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Mengelrode erreichte Christiane Waldmann (pl) ein Ergebnis von 86,3 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 72,5 Prozent. Reiner Lotze (pl) sicherte sich 91,7 Prozent in Rengelrode, wo die Beteiligung 78,8 Prozent betrug. In Siemerode erhielt Christian Thüne (CDU) 72,6 Prozent der Stimmen bei einer Beteiligung von 70 Prozent und in Streitholz Matthias Heß (CDU) 89,3 Prozent, wo die Beteiligung bei 87,9 Prozent lag.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

sma