Dauerhafte Gemeinschaftsunterkünfte vorwiegend im ländlichen Raum im Landkreis Eichsfeld

Heiligenstadt. Das sagt Landrat Werner Henning (CDU) zu den Vorwürfen wegen der neuen Flüchtlingsunterkunft, die im ehemaligen Einrichtungs Eiko in Heiligenstadt entsteht:

Warum hätte ich eigentlich mit Herrn Bürgermeister Spielmann über die Unterbringung von Flüchtlingen im ehemaligen Eiko-Einrichtungshaus von Heiligenstadt reden sollen? Diese Frage stellte sich Landrat Werner Henning (CDU) und beantwortete sie sich auch gleich selbst: „Rechtsgründe sind keine erkennbar. Eine konstruktive Mitwirkung war nicht erwartbar und Ausschlussgründe sind nicht ersichtlich.“

Der Landrat reagiert damit auf die Verärgerung von Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI), der von der Errichtung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft erst in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistages erfahren hatte. Spielmann spricht von der dritten Flüchtlingsunterkunft in einem Schreiben an den Landrat in seiner Stadt. Werner Henning hat dazu aber eine ganz andere Auffassung: „Die einzige wirkliche Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld befindet sich in der Stadt Leinefelde-Worbis im Ortsteil Bodenstein. In Heiligenstadt werden aktuell 23 Flüchtlinge im Haus „Auf der Bleibe“, einem Objekt des Marcel-Callo-Hauses, untergebracht. Der Vertrag läuft zum Jahresende aus. Der Landkreis nutzt die Möglichkeiten in seinem Ibergheim als „Erstaufnahmeeinrichtung“, aus welcher die Flüchtlinge zeitnah weiterverteilt werden“, erklärt Henning seine Sicht der Dinge.

Angemietete Wohnungenin allen größeren Orten

Dauerhafte Gemeinschaftsunterkünfte befinden sich laut Landrat vorwiegend im ländlichen Raum – in Dingelstädt, Pfaffschwende, Niederorschel, Worbis, Hohengandern, Uder, Ershausen sowie in Großtöpfer. „Übergangsweise haben uns die Orte Bernterode bei Worbis, Beuren, Bischofferode und Bodenrode-Westhausen erheblich bei einer zeitweisen Unterbringung von Flüchtlingen geholfen. Dessen ungeachtet gibt es in allen größeren Orten angemietete Wohnungen“, so Henning, der auch darum bittet, den Landkreis als guten und pünktlich zahlenden Kunde zu sehen, wenn er Wohnungen aus dem Bestand der Großvermieter anmiete.

„Es passt nicht in das Bild der Zeit, die Wohnsitznahme ausländischer EU-Bürger als Arbeitnehmer ansässiger Betriebe in Heiligenstadt quasi als Belastung darzustellen. Das gilt zumindest auch für den Großteil der Ukrainer. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können sich frei in der EU bewegen. Wenn die Landkreise ihre Unterbringungsaufgaben nicht mehr erbringen können, dann werden die Flüchtlinge alsbald vor den Rathäusern stehen und haben Anspruch darauf, von den Bürgermeistern versorgt zu werden“, erklärt Werner Henning, der auch eine klare Meinung zum Schreiben von Thomas Spielmann mit Blick auf die personelle Belastung der Heiligenstädter Stadtverwaltung hat. Der Bürgermeister bat um Unterstützung, da die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes am Limit arbeiten würden und eine weitere Belastung auch aufgrund von Personalausfall nicht leistbar sei. „Adressat von Problemen mit administrativen Dienstleistungen der Stadt ist nicht der Landkreis“, macht der Landrat deutlich.

„Wir sollten uns alle durchaus auch darüber freuen, wenn die bei uns gestrandeten Flüchtlinge zu Weihnachten eine Herberge gefunden haben und nicht frieren müssen“, so Werner Henning.