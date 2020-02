Dingelstädter Kerbscher Berg ist Großprojekt

Die Umgestaltung der Außenanlagen des Kerbschen Berges mit dem Familienzentrum und der Klosterkirche ist Dingelstädts bauliches Großprojekt. „Das Areal ist für uns von großer Bedeutung, das Zentrum der Landgemeinde und gehört neben dem Kanonenbahnradweg und der Unstrutquelle zu den Aushängeschildern“, sagt Andreas Fernkorn (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Dingelstädt.

Gleich an den ersten kleineren Bauabschnitt schließt sich der zweite und weitaus größere an. Ein Knackpunkt der Arbeiten: der Eingangsbereich und die Treppenanlage. Denn wichtig ist es der Kommune, dort Barrierefreiheit zu schaffen. Kommenden Monat wird außerdem damit begonnen, eine neue Toilettenanlage im Garten zu installieren. Allein diese kostet 167.000 Euro. Hier wird auf eine Förderung aus dem Leader-Programm gesetzt, genau gesagt auf einen Zuschuss von 96.000 Euro. Aber auch Städtebaufördermittel sollen eingesetzt werden.

Und dann kommen die Hauptarbeiten. Die komplette Fläche um das Kloster soll gepflastert werden, um es samt Familienzentrum hervorzuheben und aufzuwerten, so Fernkorn. Auch die Zufahrtsstraße werde neu und solle künftig bis Kefferhausen mit LED-Lampen beleuchtet werden. Bei der Beleuchtung werde unter anderem darauf geachtet, dass sie Insekten weniger anzieht und die Tiere so besser geschützt würden.

Vor der Frauenwallfahrt, die traditionell auf dem Kerbschen Berg stattfindet, kommen die Kanalleitungen in den Boden. Danach wird der Ausbau fortgesetzt. Bis Oktober sollen die Hauptbauleistung abgeschlossen sein, Ende November die komplette Maßnahme.

Viel Geld wird investiert

In den zweiten Bauabschnitt werden 890.000 Euro investiert. Die Mittel sind im Haushalt eingestellt. Städtebauförderung kommen zum Einsatz.

Auch ein Leader-Antrag ist laut Bürgermeister gestellt. Die Chancen auf finanzielle Unterstützung stünden gut. Denn geplant ist ein Rad-Fußweg, der den Kerbschen Berg mit dem Kanonenbahnradweg verbindet. Auch von dieser Verbindung würde der Berg profitieren, und zwar touristisch. Und mit der Verbindungsspange zum Unstrutradweg kann das Radwegkreuz verdichtet werden. Dafür und für die Aufwertung des Klosters wird viel Geld in die Hand genommen, nämlich rund 1,4 Millionen Euro.

Um das Bild auf dem Kerbschen Berg noch weiter abzurunden, ist nicht zuletzt an das Aufstellen von Informationsstelen und Bänken gedacht. „Es wird zahlreiche Ruhepunkte geben“, sagt der Bürgermeister.

Bushaltestelle am alten Dingelstädter Bahnhof

Mit Blick auf den Kanonenbahnradweg gibt es derweil noch einen anderen Plan. Um ihn an den Öffentlichen Personennahverkehr anzubinden, soll am alten Dingelstädter Bahnhof eine Bushaltestelle eingerichtet werden – mit entsprechenden Stellplätzen für Busse und auch für die so genannten Radbusse. Werden Fördermittel bewilligt, könnte das Vorhaben im kommenden Jahr angegangen werden.

Funktionstüchtig ist derweil schon wieder der Busbahnhof in der Dingelstädter Innenstadt. Doch um die Dachhaut zu installieren, braucht es eine Temperatur von zehn Grad, erklärt Andreas Fernkorn. Auch die werden wohl bald erreicht sein, so dass es weitergehen kann. Bänke und fünf Mülleimer kommen ebenfalls noch.