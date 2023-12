Eichsfeld: Offenbar Diebstahl im großen Stil vereitelt

Die Polizei ermittelt zu einem mutmaßlichen Diebstahl in Leinefelde. (Symbolbild)

Leinefelde In Leinefelde hatten es mutmaßliche Langfinger auf edle Düfte abgesehen. Ihre Beute wäre beträchtlich gewesen.

Nach Informationen der Polizei planten in einer Drogerie in der Leinefelder Siemensstraße bislang unbekannte Täter einen Beutezug im größeren Stil. Sie hielten sich am Mittwochmittag im Verkaufsraum auf, entnahmen den Auslagen hochwertige Parfüms im Wert von etwa 2200 Euro und bereiteten deren Diebstahl vor, heißt es.

Die Polizei geht davon aus, dass einer der Täter die Mitarbeiter ablenken sollte, indem er verschiedene kleinere Artikel an der Kasse bezahlte, während andere Täter die Düfte unbemerkt aus dem Verkaufsraum bringen sollten.

Der Plan scheiterte jedoch aus bislang unbekannten Gründen. Die Mitarbeiter informierten die Polizei, die mutmaßlichen Diebe verließen die Drogerie ohne Beute. Nun werden Videoaufnahmen aus dem Markt ausgewertet, um die Täter zu ermitteln. Die Polizei geht von einer gewerbsmäßig handelnden Tätergruppe aus.