Im Naturpark geht die Arbeit weiter

„Es ist ein ganz komisches Gefühl“, sagt Claudia Wilhelm, die Leiterin des Naturparkes Eichsfeld-Hainich-Werratal. In Fürstenhagen, im Naturparkzentrum, herrsche normalerweise buntes Treiben, wenn sie aus ihrem Bürofenster sieht. „Jetzt ist Totenstille.“ Kein Kinderlachen im Erlebnisbereich, keine munteren Gespräche am Imbiss. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Mindestens bis 19. April bleibt die Naturparkverwaltung für Besucher geschlossen. „Die Arbeit hinter den Kulissen aber geht weiter“, sagt die Leiterin. Die Büros sind teils verwaist. „Einige von uns arbeiten in Homeoffice“, erzählt sie. „Oder sie sind draußen unterwegs.“

Paul Brandenburg (links) und Uwe Müller sind derzeit an den Dieteröder Klippen beschäftigt, den Wanderweg zu verlängern. Foto: Eckhard Jüngel

Uwe Müller zum Beispiel, einige Naturparkführer und Ranger nutzen die Zeit, um Wanderwege abzulaufen, vor allem den Naturparkweg, der auf fünf Tagesetappen von Fürstenhagen bis Creuzburg nördlich von Eisenach führt. „Sie schauen nach, ob alles in Ordnung ist oder die letzten Stürme uns Schäden wie umgestürzte Bäume beschert haben“, erklärt Wilhelm.

Weg rückt näher an die Klippen

Uwe Müller und Paul Brandenburg sind an den Dieteröder Klippen unterwegs. Dort verläuft der Leine-Werra-Wanderweg, ein Teilabschnitt des Naturparkweges, bislang nur etwa zur Hälfte der Klippen an der Hangkante. „Wir verlängern ihn auf einem Kilometer und führen ihn weiter an den Klippen entlang“, erklärt Müller. „Damit wird er auch für die Wanderer attraktiver.“ Gleichzeitig werfen sie einen Blick auf Beschilderungen. Arne Willenberg wiederum ist viel draußen und mit dem Monitoring beschäftigt, also mit der Artenerfassung, was so alles kreucht, fleucht oder vorwitzig seine Knospen aus dem Boden streckt.

Probekochen in der Kräuterküche

Claudia Wilhelm selbst ist teils in Homeoffice, teils im Büro. „Irgendwie ist jetzt auch die Zeit da, Dinge zu erledigen, zu denen wir sonst kaum kommen.“ Derzeit schreibt sie fleißig Projektanträge. Die Mitarbeiter lesen sich zudem in Gesetzestexte und aktuelle Änderungen ein. Und sie überlegen, wie man vor allem in den Schulen neue Dinge zur Umweltbildung anbieten kann, sobald sie wieder öffnen. Zudem überarbeitet sie gerade das pädagogische Programm für die Junior-Ranger-Gruppen. „Eine Mitarbeiterin steckt zu Hause in der Kräuterküche und probiert Neues aus.“ Wenn die Frostnächte vorbei seien, gehe es an den Bauerngarten, für den gebe es nämlich viele neue Ideen.

Dienstberatungen fallen im Moment aus, jeder arbeitet für sich im Stillen in den Büros oder daheim. „Irgendwie surreal“, sagt Claudia Wilhelm, die erst im vergangenen November die Leitung übernommen hat. Sie habe viele Menschen seitdem kennengelernt, viele Einladungen zu Bürgermeisterrunden wahrgenommen. „Aber jetzt mit dem Team zusammenzuwachsen, ist in dieser Situation gar nicht einfach. Es ist ein, sagen wir mal, polteriger Start.“ Aber sie ist sicher, dass das derzeit aufgezwungene Problem Isolation versus Kommunikation leicht zu überwinden ist, wenn es erst einmal wieder losgeht, sich die Lage an der Corona-Front entspannt.

Bisher galt die blaue Route, die rote zeigt den neuen Verlauf des Wanderweges an den Dieteröder Klippen. Foto: Eckhard Jüngel

Osterkörbchen basteln? Keine Chance

Der Naturparkführerlehrgang, der bereits laufen sollte, ist selbstredend gestrichen. Auch alle Veranstaltungen sind abgesagt, wie das Osterkörbchenbasteln als Ferienaktion am 8. und 9. April. Sogar die neue Umweltpraktikantin kann im Moment ihre Stelle in Fürstenhagen nicht antreten.

Eigentlich hatte Claudia Wilhelm für dieses Jahr das Thema „Menschen 2020“ gesetzt. Aber Menschen könnten sich in diesen Tagen trotzdem an der Natur erfreuen. „Auch wenn es verschärfte Regelungen sind, an die sich bitte alle halten – es gibt im Moment sehr viel in der Natur zu entdecken. Die Frühblüher schießen aus dem Boden, der Frühling erwacht regelrecht.“ Und der Aufenthalt an der frischen Luft stärke ja auch das Immunsystem. „Wir sind ja per E-Mail oder telefonisch erreichbar“, sagt Claudia Wilhelm.