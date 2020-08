Karneval-Absage kommt viel zu früh

Ideale Verkleidung in Corona-Zeiten? Mit Maske und Handschuhen und genügend Abstand könnte es was werden mit dem Fasching im Eichsfeld.

Die Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), den Karneval in der Session 2020/2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen, stößt bei den Eichsfelder Karnevalisten auf Unmut. Allgemein ist man sich einig, dass es verfrüht sei, um sich dahingehend festzulegen und dass es noch mehr Kreativität als sowieso schon erfordern wird, einen Karneval in so einer besonderen Zeit durchführen zu können.