Klimakleber bleiben dem Eichsfeld fern

Heiligenstadt. Trotz Ankündigung bleibt es am Donnerstag in Eichsfeld ruhig, die Klimaaktivisten kamen nicht. Bürgermeister und Polizei sind darüber nicht böse.

In einer Nachricht am Mittwoch an die Stadtverwaltung Heiligenstadt kündigten sich für Donnerstag Klimaaktivisten an. Doch sie blieben dem Eichsfeld fern. „Gut so, wir haben so schon genug Umleitungen in der Stadt“, kommentierte auf Nachfrage Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) trocken. Andreas Pfordt von der Eichsfelder Polizei bleibt auch gelassen: „Wir waren gut vorbereitet, aber es kam keiner.“