Kompromiss für Eichsfelder Feuerwehr-Struktur

Der Landkreis hat ein neues Stützpunktfeuerwehrkonzept. Doch im Beschluss im Kreistag am Mittwochabend ist schon die erste Fortschreibung enthalten. In Ershausen hatte es Irritationen und Unstimmigkeiten gegeben, weil die dortige Wehr den Status Stützpunktfeuerwehr verliert, Hilfe aus Eschwege aber nicht in der vorgegeben Zeit nach Stufe 2 da sein kann. In den vergangenen Tagen rauchten die Köpfe, mehrere Versammlungen hatte es gegeben. Erst kurz vor der Kreistagssitzung wurde ein Kompromiss gefunden.

Der reine Beschluss der Änderung, also der 1. Fortschreibung des Konzeptes, reichte den Kreistagsmitgliedern nicht. „Brand- und Katastrophenschutz ist ein sensibles Thema“, sagte CDU-Fraktionschef Thadäus König. Im Grunde sei das neue Konzept solide, es bedürfe aber einer ständigen Weiterentwicklung und laufender Erfahrungsberichte, wie es sich in der Praxis bewährt. „Es ist ein lernendes Konzept“, mahnte König an. Er bat darum, dabei intensiv mit der gemeindlichen Ebene und den Betroffenen im Kontakt zu bleiben.

Auch Peter Krippendorf (Freie Wähler) reichte das einfache Vorlesen der Beschlussvorlage nicht, zumal die erste Änderung erst Mittwochmittag im Ratsinformationssystem bereit gestellt worden sei. „Ich brauche da Hintergrundinformationen“, forderte er. Kreisbrandinspektor Mirko Lipinski kam seiner Bitte gern nach, die Änderung und den Kompromiss zu erläutern. Ershausen bleibt zwar keine Stützpunktfeuerwehr, erhält aber überörtliche Aufgaben und damit auch Verstärkung im Fuhrpark. „Es steht die Problematik, dass die vorgegebene Zeit von 20 Minuten von der Eschweger Feuerwehr nicht eingehalten werden kann, sie liegt drei bis fünf Minuten über der Hilfsfrist“, erklärte er.

Ershausen bekommt überörtliche Aufgaben

Der Vorschlag war nun, die Ershäuser Wehr mit überörtlichen Aufgaben zu betrauen, allerdings müssen die Kameraden die ständige Einsatzbereitschaft und den entsprechenden Ausbildungsstand nachweisen. Als Stützpunktwehr, so erklärte Lipinski, müssten die Ershäuser mit mindestens vier Fahrzeugen und einer Drehleiter ausgestattet sein. „Das ist dort rein personell nicht abbildbar.“ Bei überörtlichen Aufgaben müsse dieser Fahrzeugbestand nicht komplett vorgehalten werden, die Wehr aber handlungsfähig sein. „Es gibt noch weitere Vorschläge und Lösungen zur Verbesserung der Situation. Die Gespräche laufen“, so Lipinski.

Felix Freund (CDU) teilte mit, dass er selbst bei der Versammlung am Dienstagabend in Ershausen dabei war und auch Feuerwehrmann sei. „Es ist ein tragbarer Kompromiss“, bestätigte er. Allerdings hatte er in Richtung Landkreis zu bemängeln, dass es schlecht koordiniert sei, dass solch ein Konzept, das in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro nach sich ziehe, zeitgleich mit dem Haushalt verabschiedet werden soll. „Würden wir heute nicht zustimmen, dann zieht das sofort Mehrausgaben nach sich.“ Er wünschte, man hätte eher mit den Kreistagsmitgliedern zusammengearbeitet. „Politisch müssen wir es verantworten, nicht der Landkreis.“ Auch Ingo Michalewski (CDU) nickte. „Die Änderung ist gut und richtig“, sagte er. „Aber wir müssen laufend weiter am Konzept arbeiten und die Gemeinden mit ins Boot holen.“ Auch in seiner Einheitsgemeinde Niederorschel gebe es mit dem Ortsteil Vollenborn noch einen wichtigen Knackpunkt, der nicht berücksichtigt sei. Er bat, zukünftig enger zusammenzuarbeiten, damit kein Zeitdruck entstehe, wie es jetzt der Fall gewesen sei.

Am Ende war alles gut. Die Änderung wurde einstimmig beschlossen, auch das Gesamtkonzept mit dieser ersten Fortschreibung fand volle Zustimmung der Kreistagsmitglieder.