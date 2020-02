Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kultur in Uder: Coffeum wirft die Jungfrau um

„Coffeum wirft die Jungfrau um“, so lautet der Titel des Programms, mit dem der Liedermacher Klaus Nitschke und die Journalistin Christine Bose, beide aus Heiligenstadt, auf Einladung des Freundeskreises Knorrsches Haus am Freitag, 6. März 2020, nach Uder kommen. Der musikalisch-literarische Abend im Knorrschen Haus, Kirchgasse 4, beginnt um 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Ein Vorverkauf, ebenfalls an dieser Adresse, findet am Dienstag, 3. März, von 18 bis 19 Uhr statt. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro.

Hinter dem speziellen Titel steckt etwas speziell für Liebhaber eines meist heißen, schwarzen und koffeinhaltigen Getränks. Es geht um einen kleinen Ausflug in die Welt des Kaffees. „Und ja“, wissen Christine Bose, Klaus Nitschke und auch die Mitstreiter des Freundeskreises vom Knorrschen Haus, „er ist geliebt und verdammt.“ Was alles dahinter steckt, erfahren die Gäste in Uders ältestem Haus. Übrigens, im Eintrittspreis ist bereits eine Tasse Kaffee enthalten.

Was: Musikalische Lesung Wann: 6. März, 19 Uhr Wo: Knorrsches Haus, Uder