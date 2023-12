Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und den Nachbarregionen

Eichsfeld Musik und Tanz für Kinder, eine geschlossene Stadtverwaltung, ein abgesagtes Konzert und mehr. Hier gibt es Nachrichten für das Eichsfeld und seine Nachbarschaft kurz und knapp.

Musik und Tanz für Kinder

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet ein Konzept zur musikalischen, motorischen und emotionalen Förderung von Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren. Der „Musikater“ lädt die Kinder ein, mit ihm durch den Unterricht der musikalischen Früherziehung zu spazieren. Im Kinderheft, welches die Verbindung zu den Eltern darstellt, können viele der Inhalte und Aktivitäten aus dem Unterricht noch einmal reflektiert werden. Das Angebot erstreckt sich über zehn Termine und findet jeweils montags um 16 und 17 Uhr statt. Beginn ist am 8. Januar. Mitzubringen sind Buntstifte und rutschfeste Socken. Das erste Treffen ist für Eltern und Kinder, während der weiteren Treffen können sich die Eltern in der Cafeteria oder im Klostergarten aufhalten. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 90 Euro. Es wird darum gebeten, beim ersten Treffen 13,50 Euro für das Kinderheft mitzubringen. Anmeldung unter Telefon: 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Stadtverwaltung schließt während der Weihnachtstage

Die Stadtverwaltung und die beiden Bibliotheken von Leinefelde-Worbis bleiben während der Weihnachtsfeiertage für den Besucherverkehr geschlossen. Dies teilt Stadtsprecher René Weißbach mit. Ausgenommen von der Schließung seien das Bürgerbüro und das Standesamt, welche beide am 28. Dezember, von 9 bis 15 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar sind, heißt es.

Mit dem GenussBus zur Grünen Woche

Mit einer Tagesfahrt zur Grünen Woche nach Berlin startet der HVE Eichsfeld Touristik am 27. Januar in die neue GenussBus-Saison. Auf einer der traditionsreichsten Messen in Deutschland sind 1400 Aussteller aus 61 Ländern vertreten. Anmeldung bis zum 10. Januar unter Telefon: 03605/2006760 oder per E-Mail an info@eichsfeld.de.

Adventskonzert in Mühlhäuser Kirche

In die Mühlhäuser Kirche St. Josef wird am Sonntag, 17. Dezember, zum Adventskonzert eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr. Zu hören ist der Kirchenchor St. Josef unter der Leitung von Gregor Czarkowski. Der Eintritt ist frei.

Konzert in Regelschule fällt aus

Das für Mittwoch, 13. Dezember, angesetzte Weihnachtskonzert der Regelschule Niederorschel muss krankheitsbedingt ersatzlos ausfallen. Dies teilen Schulsachbearbeiterin Manja Ziegler und Chorleiterin Heidi Berend mit.