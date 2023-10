Diese Luchsdame geriet im Südharz mit ihrem Nachwuchs in eine Fotofalle.

Luchsnachwuchs in Nordthüringen gesichtet

Eichsfeld. Eine Fotofallenaufnahme zeigt eine Katze mit zwei Jungtieren in Nordthüringen. Es sind die ersten im laufenden Monitoringjahr.

Über Fotofallenaufnahmen, die im September entstanden, konnte im Südharz eine Luchsin mit zwei Jungtieren nachgewiesen werden. Bei ihr handele es sich um eine „alte Bekannte“, die bereits in den vergangenen Jahren Nachwuchs im Südharz großgezogen hat, teilt das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) mit.

Es ist der erste Reproduktionsnachweis in Thüringen im laufenden Monitoringjahr 2023/2024. Für das abgeschlossene Monitoringjahr sind in Thüringen drei Luchsinnen mit insgesamt fünf Jungtieren sowie ein Kuder als territorial nachgewiesen verzeichnet. Alle Luchse leben im Südharz und den vorgelagerten Waldinseln in den Landkreisen Nordhausen und Eichsfeld.