Baumbestattungen sind ab dem 1. Januar 2020 in den Stadtteilen möglich.

Leinefelde. Zum 1. Januar sind Baumbestattungen im Stadtgebiet möglich. Nutzungsgebühren werden festgesetzt, und Hundeshagen wird in die Satzung aufgenommen.

Neue Satzung für Friedhöfe in Leinefelde-Worbis

Der Hauptausschuss der Stadt Leinefelde-Worbis hat in seiner jüngsten Sitzung die 7. Änderung der Friedhofssatzung beschlossen. Der Stadtrat muss noch zustimmen. Zum 1. Januar 2020 werden auf den Friedhöfen in den Stadtteilen Baumbestattungen angeboten. Für diese neue Grabart sind Nutzungsgebühren festzusetzen. Bei der Baumgrabstätte handelt es sich um eine Urnengrabstätte in einer Urnengemeinschaftsanlage. Die Grabstätte ist aber nicht gänzlich anonym.