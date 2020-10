Neuer Förderverein sucht Unterstützer

Die Grundschule Bodenrode hat einen Förderverein. „Am 6. Januar hat er sich mit zwölf Gründungsmitgliedern gegründet und eine Satzung errichtet. Coronabedingt zog sich die Eintragung ins Vereinsregister des Amtsgerichtes von Heiligenstadt etwas hin. Doch seit dem 17. Juni sind wir ein eingetragener Verein und können mit unserer Arbeit richtig loslegen“, berichtet Vereinsmitglied Christine Hoppe.

Vor der Eintragung lief jedoch schon viel Arbeit im Hintergrund, sei es die richtige Formulierung der Satzung, die Wege und Telefonate zum und mit dem Amtsgericht, die Errichtung einer Kontonummer für Mitgliedsbeiträge und Spenden oder letztendlich die Einrichtung einer Mailadresse. Das erste Projekt war dann die Einrichtung und Vergrößerung der Schulbibliothek. Gemeinsam wurden die von der Eichsfelder Holzkunst gespendeten Regale aufgebaut, die schon vorhandenen Bücher klassenstufenweise sortiert und übersichtlich präsentiert.

Am 14. September überreichte Steffen Preiß von der Eichsfelder Bücherstube eine Bücherkiste für die Bibliothek. Die Beschaffung von Lern- und Anschauungsmaterial, welches durch den Schulträger nicht finanziert wird, soll in den nächsten Monaten realisiert werden. Unterstützen wollen die Mitglieder des Vereins bei der Durchführung und Organisation von Festen und Ausflügen sowie bei der Umsetzung von Projekten unterstützen.

„Auch verschiedene Höhepunkte in der Bibliothek sind angedacht. Unsere nächsten Ziele sind die Errichtung eines grünen Klassenzimmers und die Verschönerung des Schulgeländes, die Anschaffung von Spiel- und Motorikmaterial für eine aktive Pausengestaltung, Lizenzen für die Antolin-Leseförderung und das Bereitstellen kleiner Geschenke als besondere Auszeichnung“, so Christine Hoppe.

Um all diese Ziele zu erreichen und die Wünsche der Schüler, Lehrer und Erzieher umsetzen zu können, ist der Verein auf der Suche nach weiteren Unterstützern, sei es als Mitglied, als Geld- oder Sachspender.

Wer helfen möchte kann sich per E-Mail an: info@fv-grundschulebodenrode.de an den Verein wenden.