Neuer Waldspielplatz in Worbis

Wie wichtig frische Luft für eine gute Erholung ist, wurde in den letzten Monaten manchem klar. Viele Menschen zieht es vor allem in den Wald. Für die Worbiser ist die Hardt, quasi ihr Hausberg, schon lange Zeit ein beliebtes Ausflugsziel. Dort oben, nahe der Hardt-Kapelle und des Kreuzweges, findet man das idyllisch gelegene Sonneneckchen, wo seit rund vier Wochen ein Waldspielplatz entsteht. Initiiert vom Kinderparlament, das derzeit 25 acht- bis vierzehnjährige Mitglieder zählt und von Sonja Hausmann geleitet wird, laufen die Planungen schon seit längerer Zeit. So berichtet Ortsteilbürgermeister Thomas Rehbein (CDU) und führt aus, dass diese sich aber durch mehrere Rückschläge, verursacht durch die Trockenheit der letzten Jahre und den daraus folgenden zu beseitigenden Baumschäden immer wieder verzögerten. Doch nun laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Und das Gemeinschaftsprojekt von Kinderparlament, Forstamt Leinefelde, Worbiser Werbegemeinschaft, einigen Sponsoren sowie der ortsansässigen Vereine schreite nun zügig voran. Rehbein rechnet noch in diesem Herbst mit der Fertigstellung.

So stand am Wochenende ein großer Arbeitseinsatz an. Der erste Helfer, den auch das kühle Dauerregen-Wetter am Samstagnachmittag nicht abschrecken konnte, war Uwe Semmelroth. Während der 66-Jährige gemeinsam mit Thomas Rehbein und Andreas Rehbein zunächst die zahlreichen Steine beräumte, rückten die Floriansjünger, Wehrleiter Markus Kube, Jörg Klymus und David Schwoch, an. Ausgerüstet mit Kettensäge, Spitzhacke, Beil und weiteren Werkzeugen entfernten sie mehrere Baumstümpfe. Insgesamt, so war später von Thomas Rehbein zu erfahren, beteiligten sich rund 75 Helfer an dem Arbeitseinsatz, etwa die Hälfte davon waren Kinder. Schon bald können die Mädchen und Jungen, die selbst von ihnen ausgewählten naturnahen Elemente wie Steigpalisaden, Slalom-Seil, Kletter-Stelzen, Steilwände, Baumschaukel und eine Balancierstrecke nutzen.