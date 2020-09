Obereichsfeldischer Wasserverband übergibt Systemtrenner

Großbartloff. Die neue Technik der Feuerwehr Großbartloff verhindert das Rückfließen von verschmutztem Löschwasser in das Trinkwassernetz.

„Es ist ein seltenes Ereignis, dass die Feuerwehren eines Wasserverbandes eingeladen werden“, freute sich Winfried König. Für die Übergabe sogenannter Systemtrenner am Freitagabend hatte der Vorsitzende des Obereichsfeldischen Wasserleitungsverbandes Abordnungen der 14 Verbandsfeuerwehren und die Bürgermeister in die Spitzmühle am Lutterfall eingeladen.