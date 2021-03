Rodelhügel in den Stadtteilen von Leinefelde-Worbis

Vielerorts waren viele Familien im gesamten Eichsfeld nach dem Wintereinbruch mit dem Schlitten unterwegs. Mit einem Antrag zum Thema Rodelhügel in jedem Ortsteil der Fraktion ÖDP/Familie befassten sich am Montag die Mitglieder des Hauptausschusses. „Mancherorts hat sich erwiesen, dass aus Abraumbergen von Bauvorhaben zufällige Winterparadiese für Kinder wurden. Wenn keine natürlichen Hänge vorhanden sind, könnte es geplant werden, nachzuhelfen. Die Schaffung kleiner Rodelberge für die Kleinsten sollte in jedem Gebiet überdacht und gegebenenfalls ermöglicht werden“, heißt es unter anderem in der Begründung des Antrages. Man wolle damit kurze Wege und gefahrlosen Winterspaß für alle schaffen.

