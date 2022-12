Taizé-Gebet in Diedorfer Kirche

Diedorf. Organisatoren bitten darum, warme Kleidung zu tragen.

In der Albanuskirche zu Diedorf im Südeichsfeld findet am kommenden Sonntag, 4. Dezember, um 19 Uhr ein Taizé-Gebet statt. Diese Gebetsform lehnt sich an das Gebet der ökumenischen Gemeinschaft mit ihrem Ursprung in Frankreich an. „Mit den kurzen sich wiederholenden, mehrstimmigen Gesängen laden diese Gottesdienste zu Meditationen ein, die auch junge Menschen ansprechen“, erklärt Karin Braun vom Vorbereitungsteam. Jeder, der ein Instrument hat, ist eingeladen mitzuspielen.

Die Probe beginnt am Sonntag bereits um 18 Uhr. Die Organisatoren des Taizé-Gebetes bitten allerdings darum, sich der kalten Witterung entsprechend anziehen, da die Kirche aus finanziellen Gründen nicht geheizt sei, heißt es aus dem Südeichsfeld.