Touristen erleben schrecklichen Hundeangriff im Eichsfeld

Döringsdorf Drei Frauen aus dem Ruhrgebiet machen einen Ausflug in das Eichsfeld. Sie besuchen Hülfensberg und Burg Hanstein, aber haben ein furchtbares Erlebnis mit zwei Hunden in Döringsdorf.

Frohen Mutes brechen Margitta Wolf und ihre zwei Freundinnen Mitte November vom Ruhrgebiet aus auf. „Ich wollte meinen zwei Freundinnen die schönen Ecken im Eichsfeld zeigen“, erzählt Wolf, die gebürtig aus dem Landkreis Eichsfeld stammt. In einem Dorf wohnen noch ihre Mutter und Schwester. Neben den Ausflügen, die geplant sind, freut sich die gebürtige Eichsfelderin auch auf das Wiedersehen mit der Familie.

Und der erste Ausflug verläuft auch reibungslos. „Wir haben uns die Burg Hanstein angesehen“, erinnert sich Wolf. Und am Dienstag, 14. November, stand der Ausflug zum Hülfensberg an. „Da wir alle drei in einem Hospiz arbeiten, wollten wir unbedingt auf den Hülfensberg. Ich hatte alles mit meiner Schwester besprochen. Sie hat uns begleitet.“ Zunächst verlief auch alles bestens, auch der Nieselregen habe die Frauen nicht abgehalten, hinauf zur Wallfahrtsstätte zu laufen.

„Es war schön. Eine Freundin hat sogar ein Kreuz gefunden und gekauft. Sie hat erst kürzlich einen schmerzlichen Verlust erlitten“, so Margitta Wolf. Und voller Freude und immer noch überwältigt von den Eindrücken auf dem Berg, treten die Frauen den Rückweg an. Was sie auf diesem erleben werden, werden sie so schnell nicht vergessen.

Erst Geschrei, dann kommen die Hunde wie aus dem Nichts

Fast haben die Frauen den Abstieg geschafft. Doch nach dem ersten kleinen Haus auf dem Rückweg Richtung Döringsdorf werden sie auf einmal überrascht. „An dem Haus gab es früher immer Kaffee und Kuchen, jetzt steht es leer. In etwa 200 oder 300 Meter Entfernung sprang ein Mann aus dem Haus und schrie irgendwas“, erinnert sich Wolf. Doch die Frauen verstanden nichts. Die Schwester von Margitta Wolf hatte ihren kleinen Hund Filou dabei. Er sei unangeleint neben ihr gelaufen. Urplötzlich sei ein Pitbull auf den kleinen Hund losgegangen. Wenig später folgt ein zweiter. Beide kamen von dem Grundstück, von wo Minuten zuvor der Mann schrie.

„Es gab Geschrei. Filou ist im Zickzack geflüchtet, aber irgendwann hatten die Hunde ihn. Sie bissen auf ihn los. ,Lasst meinen Hund in Ruhe‘, schrie meine Schwester. Der Halter kam angelaufen und versuchte, die Hunde zu trennen. Er hat auf sie eingetreten und geschlagen, aber die haben sich immer mehr verbissen“, so Margitta Wolf. Irgendwann konnte der erste Hund gelöst und weggebracht werden. Und zum Glück gelang das auch beim zweiten Hund. „Meine Schwester hat sich schützend über Filou gebeugt – und dabei hat der Hund sie gebissen.“ Minutenlang dauert der Kampf, bis Filou befreit ist. Man sei mit dem Halter und einer Frau, die ebenfalls von dem besagten Grundstück kam, ins Gespräch gekommen. Sie hatten zugesagt, die Kosten alle zu übernehmen, aber es herrscht Funkstille.

Mit Filou ging es sofort in Mühlhausen zum Tierarzt. „Dass der Kleine das überlebt hat, ist ein Wunder. Der ganze Rücken war aufgebissen“, erzählt Margitta Wolf, die, während ihre Schwester beim Tierarzt war, Kontakt mit der Polizei aufgenommen hat. „Doch die haben alles nur verharmlost. Ich sollte doch an die armen Hunde denken“, so Wolf. Doch sie und ihre Schwester blieben hartnäckig, auch als sie nochmals die Polizei in Mühlhausen besuchten und wiederum bei der Aufnahme der Anzeige versucht wurde, die beiden Frauen davon abzubringen, sie zu stellen. Mittlerweile liegt nach Informationen dieser Zeitung die Anzeige zur weiteren Bearbeitung in der Polizeiinspektion im Landkreis Eichsfeld.

Bürgermeister spricht von einer unmöglichen Situation nahe des Wallfahrtsortes

Verärgert ist Margitta Wolf, dass bis vergangenen Freitag noch nichts passiert ist. „Döringsdorfer haben uns erzählt, dass es nicht der erste Vorfall mit den Hunden war. Sie sollen schon einen anderen Hund totgebissen haben“, so die gebürtige Eichsfelderin. „Ich wohne weit weg, aber es kann doch nicht sein. Es geht um die Sicherheit“, so Wolf, die nicht verstehen kann, dass es keine Auflagen für den Hundehalter gibt, denn auch das Grundstück sei nicht eingezäunt, sodass es zu solchen Angriffen immer wieder kommen kann.

„Es ist eine unmögliche Situation. Der Hülfensberg ist die bedeutendste Wallfahrtsstätte im Eichsfeld, und man kann da nicht mehr ohne Angst spazieren gehen“, sagt auch Martin Kozber (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Geismar, zu der auch Döringsdorf gehört. Das Problem ist schon länger bekannt, aber er könne sich nicht erklären, warum die zuständigen Behörden nicht handeln. „Es muss endlich etwas passieren, damit nicht noch Schlimmeres passiert“, so Kozber.