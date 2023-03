Zulieferfahrzeug rollt Hang im Eichsfeld hinab und rammt Baum

Heiligenstadt. Ein Transporter eines Versandhandels ist im Eichsfeld auf Abwegen unterwegs gewesen. Erst ein Baum stoppte die Irrfahrt.

Das Transportfahrzeug eines Versandhandels rollte am Dienstagnachmittag in der Oststraße herrenlos über die Nordhäuser Straße in Heiligenstadt. Laut Polizei rutschte der Sprinter anschließend circa drei Meter einen Hang hinab, ehe ein Baum das Fahrzeug stoppte.

Zeugen hatten den rollenden Sprinter bemerkt und die Polizei alarmiert. Dabei gaben sie an, dass sich der vermeintliche Fahrer nicht mehr bewege. Rettungswagen und Feuerwehr kamen daraufhin auch sofort zum Einsatz.

Es konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden, da der Fahrer gerade ein Paket ausgeliefert hatte und sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Transporter befand. Diesen hatte er zuvor offensichtlich nicht richtig gegen das Wegrollen abgesichert. Die Nordhäuser Straße war für die Bergungsarbeiten und das Reinigen der Straße knapp zwei Stunden voll gesperrt.

