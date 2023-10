Zwei Eichsfelder Künstler und ihr Live-Projekt

Eichsfeld. Sven Tasch und Kerstin Woyke Pereira wollen dem Wort Klangfarbe eine neue Bedeutung geben. Jetzt präsentieren sie ihr Projekt im Untereichsfeld.

Unter dem Titel „Klang der Farben“, sind die Eichsfelder Künstlerin Kerstin Woyke Pereira und der Pianist und Komponist Sven Tasch jetzt erneut zusammen zu erleben.

Vor einem Jahr starteten beide mit Tim Krchov und Alexandra Reinicke ein Experiment. „Es folgte eine unaufhaltbare Kettenreaktion“, sagt Kerstin Woyke Pereira. Ihre Ideen weckten in ihm neue und umgekehrt. Binnen weniger Tage habe festgestanden, dass es ein Event geben sollte, das beide so noch nicht auf die Beine gestellt hätten“, erzählt sie.

Im Oktober 2022 gab es dann das „Klavierkonzert mit Livemalen“ vor einem ausverkauftem Haus. Da die Reaktionen so positiv waren, entschlossen sich die Vier zu einer Neuauflage. Und die gibt es nun im historischen Duderstädter Rathaus.

Während der Pianist Sven Tasch den alten Flügel dort zum Klingen bringt, wird Kerstin Woyke Pereira diese Töne auf einer weißen Leinwand sichtbar werden lassen. Die Klänge sollen zu Farben werden und der Begriff „Klangfarben“ eine ganz neue Bedeutung bekommen.

Tim Krchov führt durch das Programm, Alexandra Reinicke will ihrerseits das Publikum mit einem eigens entwickelten Vernissage-Cocktail verwöhnen. Kerstin Woyke Pereira stellt zudem einige ihrer Werke aus.

Am Ende des Abends wird das Bild versteigert und ein Teil des Erlöses an palliative Einrichtungen gespendet.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 28. Oktober, im historischen Rathaus von Duderstadt statt, Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem an der Gästeinformation der Stadt, Marktstraße 66, Telefon: 05527/841200, sowie an der Abendkasse für 27 Euro.