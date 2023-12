Zwei junge Eichsfelder bei Unfall schwer verletzt

Weißenborn-Lüderode Ein schwerer Unfall ereignete sich im Eichsfeld. Das Auto einer jungen Frau prallt gegen mehrere Bäume

Am Freitagabend befuhr eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin die Landesstraße von Weißenborn-Lüderode kommend in Richtung Bischofferode. Aufgrund regennasser Fahrbahn und unangepasster Geschwindigkeit verlor die junge Frau in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, teilt die Polizei mit. In der Folge durchfuhr sie einen Straßengraben auf rund 60 Metern und kollidierte dann mit mehreren Bäumen. Die Frau und der 19-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt in die Krankenhäuser von Duderstadt und Heiligenstadt gebracht. Vor Ort wurden zwei Bäume derart stark beschädigt, dass diese durch die Feuerwehr gefällt werden mussten, heißt es im Polizeibericht weiter. Der entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt.