Ab April keine Elternbeiträge mehr in Eisenach

Auch Eisenach wird für die Zeit der Schließung von Kindergärten und Horten keine Elternbeiträge erheben. Das teilte Stadtsprecherin Janina Walter am Dienstag mit. Den Kommunen werden die entsprechenden Kosten vom Land erstattet, hieß es auf der Facebookseite des Bildungsministeriums am Dienstag. Am selben Tag schon wurde in der Eisenacher Verwaltung das Thema intensiv diskutiert. Die Stadtverwaltung hatte auf eine landesweite rechtsverbindliche Regelung gedrängt. In Eisenach gilt diese Regelung nun auch ab April. Eltern bekommen die Gebühren dann entweder nicht mehr abgezogen oder müssen sie zum Fälligkeitstermin nicht mehr zahlen.