Applaus am Hoftor

Applaus und Musik. Damit bedanken sich bundesweit Menschen bei denjenigen, die in diesen Zeiten Außergewöhnliches leisten, etwa in Krankenhäusern, Arztpraxen und Apotheken, bei Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei oder in den Supermärkten. Aufgerufen zu den Aktionen wird in den sozialen Netzwerken, und längst sind nicht nur Großstädter mit von der Partie.

In Lauchröden beispielsweise haben am Sonntagabend zahlreiche Bewohner mitgemacht, standen an Fenstern, auf Balkonen, Terrassen und an Hoftoren und haben geklatscht. Das ist so gut angekommen, dass diese Aktion jetzt jeweils mittwochs und sonntags um 20 Uhr wiederholt wird. Ortsteilbürgermeister Uwe Müller (parteilos) würde sich außerdem freuen, wenn sich die anderen Orte im Werratal beteiligen. Bei der Musik erhalten die Lauchröder Unterstützung von den Brandenburgmusikanten, die in gebührendem Abstand zueinander spielen. Auch die Kirchgemeinden sind eingeladen, die Kirchenglocken um diese Uhrzeit zu läuten. So wird das Dankeschön außerdem zu einem wohltuenden Zeichen der Verbundenheit untereinander. Wenn man sich schon nicht mehr zum Plausch beim Friseur, auf dem Weg in den Kindergarten oder zum geselligen Beisammensein im Dorfgemeinschaftshaus treffen kann.