Wartburgkreis. Reichlich anonyme Ansagen für Blockaden von Straßen und Zufahrten im Netz. Stimmung ist aufgeheizt. Polizei wappnet sich

Viele Arbeitnehmer, nicht nur medizinisches Personal, sind in Sorge, ob und wie sie am heutigen Montag zur Arbeit, zu Patienten und wieder nach Hause kommen. Ungewissheit hat einen Teil der Gesellschaft erfasst. Es sollen gar Passierscheine ausgestellt werden. Eine Frau aus Haina, die in Eisenach arbeitet, kenne jemand aus dem Kreis der Straßenblockierer, den sie anrufen könne, wenn sie „durch will“. Der würde das dann regeln. Ob er das wirklich kann, bleibt fraglich wie vieles andere.