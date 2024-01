Wartburgkreis. Landrat Reinhard Krebs zieht positive Bilanz des Jahres 2023. Lehrerfortbildung in Eisenach ist wichtiger Schritt

„Das ist schon beeindruckend und erfüllt mich auch mit Dankbarkeit, dass es Menschen gibt, die in ihrer Freizeit so viel Zeit opfern, um den demokratischen Prozess im Kreis am Laufen zu halten. Und dies für die Menschen der Region“, sagt Landrat Reinhard Krebs. Er hat im Rückblick auf das Jahr 2023 mal ein paar besondere Zahlen zusammen getragen.